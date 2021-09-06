Во вторник, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, на западе и северо-западе Костанайской области возможны дожди и туман. Ветер южный, с переходом на северо-восточное направление 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, на юге +14 градусов, днём +13...+18, на юге +22...+27 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник облачно с прояснениями, временами может пойти дождь. Ветер южный, с переходом на северо-восточное направление 9-14 м/с. Ночью +7...+9, днём +16...+18 градусов.

- В среду, 8 сентября, на юге области дождь, гроза и туман, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный 9-14, на юге 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на севере и востоке возможны заморозки до -2 градусов, днём +13...+21 градус.

В Костанае в среду переменная облачность, днём синоптики предсказывают дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. ночью +6...+8, днём +16...+18 градусов.