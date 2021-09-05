За субботу, 4 сентября, в регионе зарегистрировано 227 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее был выявлен 231 заболевший, темп прироста был на том же уровне.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 97, Рудный – 30, по 20 случаев - в Лисаковске и Карасуском районе, Костанайский район – 12, Аулиекольский район – 10, по 9 случаев - в Житикаре и Карабалыкском районе, район Б. Майлина – 5, по 4 случая - в Алтынсаринском, Сарыкольском и Федоровском районах, Узункольский район – 2, Камыстинский район – 1 случай.

202 пациента обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 204 с симптомами заболевания, 23 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 сентября 2021 г. зарегистрировано 29 870 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 234 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 301 893 человека (+649), вторым компонентом 254 373 (+1 250).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 3 сентября в Костанайской области было выявлено 20 заболевших коронавирусной пневмонией, 2 человека скончались от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), также зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной пгневмонии (КВИ-).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 663 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 127 человека.