За пятницу, 3 сентября, в регионе зарегистрирован 231 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 232 заболевших корорнавирусом. Темп прироста держался на уровне 0,8% с 30 августа.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 99, Рудный – 30, Аулиекольский район – 19, Костанайский район – 18, по 14 случаев - в Житикаре и Карасуском районе, Карабалыкский район – 12, Денисовский район – 7, Лисаковск – 5, Мендыкаринский район – 4, по 3 случая - в Алтынсаринском и Федоровском районах, Узункольский район – 2, Наурзумский район – 1 случай.

205 пациентов обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 215 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 сентября 2021 г. зарегистрировано 29 643 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 038 человек, в том числе 104 за 3 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 301 244 человек (+1 203), вторым компонентом 253 123 (+2 576).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 2 сентября в Костанайской области было выявлено 13 заболевших коронавирусной пневмонией, 2 человека скончались от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), также зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной пгневмонии (КВИ-).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 643 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 124 человека.