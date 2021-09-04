В ней вновь будут оказывать плановую и экстренную помощь жителям областного центра. Это касается и травмпункта.

К прежней работе больница вернулась сегодня, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области на своей странице в Instagram.

"За время работы инфекционного стационара на базе городской больницы было пролечено 728 пациентов с диагнозом COVID-19. Благодарим коллектив больницы за активную работу в период пандемии, - говорится в сообщении. - Уважаемые костанайцы, напоминаем о необходимости соблюдения санитарных норм и своевременной вакцинации. Для борьбы с короновирусом важна ответственная позиция каждого гражданина за себя и своих близких! Берегите друг друга!"