Костанайская городская больница возвращается к прежней работе
4 сентября 2021, 10:03 | Государство
В ней вновь будут оказывать плановую и экстренную помощь жителям областного центра. Это касается и травмпункта.
К прежней работе больница вернулась сегодня, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области на своей странице в Instagram.
"За время работы инфекционного стационара на базе городской больницы было пролечено 728 пациентов с диагнозом COVID-19. Благодарим коллектив больницы за активную работу в период пандемии, - говорится в сообщении. - Уважаемые костанайцы, напоминаем о необходимости соблюдения санитарных норм и своевременной вакцинации. Для борьбы с короновирусом важна ответственная позиция каждого гражданина за себя и своих близких! Берегите друг друга!"
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