По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 сентября на западе и северо-западе области ночью ожидается небольшой дождь, гроза. Днём на западе и северо-западе области пройдёт дождь, сопровождаемый грозой, возможен град. В Костанае дождь с грозой будет идти утром и днём. В воскресенье и понедельник, 5-6 сентября, на всей территории области, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, 4 сентября, ночью по области будет 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 23-28 °С, на юге 33 °С. На воскресенье и понедельник прогноз одинаковый. В ночное время термометры покажут 10-15 °С, на юге 18 °С. Днём воздух прогреется до 20-25 °С, но на севере области будет прохладнее — всего 17 °С. В Костанае в субботу ночью будет 15-17 °С, днём 26-28 °С. В воскресенье и понедельник: ночью 10-12 °С, днём 23-25 °С.

В субботу ожидается южный, юго-западный ветер. Скорость ветра, как и направление, будет переменной: ночью 9-14 м/с, на западе области 15-20 м/с; днём по области 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет переменчивым, западным, северо-западным, скоростью 9-14 м/с.