Подсудимой Оксане МИКОЛАЕНКО вменяют хищение 2 млн тенге. Сумма «набежала» за два года, в течение которых она, по версии обвинения, присваивала деньги за фиктивно выполненные подчиненными работы. Суд №2 Костаная продолжил сегодня, 3 сентября, рассмотрение резонансного дела.

Миколаенко якобы в 2019 - 2020 годах распределяла вакантные ставки педагогов и техперсонала, а также исполнение обязанностей заместителей директора на полставки или четверть ставки между другими сотрудниками. При этом ходатайства на выполнение дополнительной нагрузки и начисление зарплаты за нее писали сами учителя, но по факту работу не выполняли. Все перечисленные за якобы выполненные работы деньги директор забирала себе.

Миколаенко вину не признает и пытается доказать в суде, что работы выполнялись, а учителя, которые сейчас дают показания против нее, фактически сами являются соучастниками преступления.

Сегодня допросили учителя казахского языка СШ №122 Гульнару МУКАБАЕВУ. Она пояснила, что 2019 году согласно приказу она оказывала услуги перевода для школы, но реально этого не делала.

- Секретарь директора школы Галина Шерстюк сообщила мне, что за эту работу мне начислят деньги, которые я должна буду передать ей, - пояснила суду Мукабаева. - Мне, помимо зарплаты, начисляли от 25 000 до 30 000 тенге. Я снимала их с карты и наличными заносила в приемную секретарю.

На вопросы адвоката подсудимой о том, какую сумму учитель передавала секретарю, свидетель не смогла ответить. Не вспомнила. Тогда он пояснил, что согласно обвинительному заключению, в январе 2019 года Мукабаевой было начислено 30 740 тенге, а отдала она 24 000 тенге, в феврале начислили 32 396 тенге, а отдала 31 000 тенге, в апреле начислили 28 000 тенге, отдала 26 000 тенге.

- Почему вы отдавали не все деньги, куда девали остаток? - поинтересовался адвокат.

Мукабаева сообщила, что не знала, какие суммы ей начислялись, а сумму, которую нужно было отдать, ей записывала на бумажке либо устно оговаривала секретарь Шерстюк.

- Откуда вы знали, что Шерстюк передавала эти деньги Миколаенко, может она возвращала их в бюджет? - снова спросил адвокат.

Мукабаева ответила, что «в школе все знали, что деньги забирает Миколаенко», а «Шерстюк была ее подругой и правой рукой».

- Вы же как учитель, воспитывающий детей, понимали, что так делать нельзя? - задал вопрос судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Вы же подписывали ходатайства на замену о работе, которую не выполняли. Знали, что перечисляется одна сумма, а отдавали другую. Мукабаева, почему вы на это пошли?

- Я на это не пошла! Я не знала, какую сумму мне начисляют, мне говорили, сколько нужно отдать — я отдавала, - пояснила свидетель.

- Вы же могли отказаться писать ходатайство на работу, которую не выполняли, и получать за это деньги? - спросил судья. - Ко мне бы подошли, сказали — мы тебе перечислим деньги. Я бы спросил: в честь сего? Что за подарок такой? Деньги вы должны вернуть государству. Мукабаева, будьте осторожны!

Почти аналогичные показания дала другой учитель казахского языка СШ №122 Меруерт ЖУМАБАЕВА. По ее словам, она также отдавала до 30 000 тенге в месяц за работу переводчика, которую не делала.

- Деньги отдавала 3-4 раза, - пояснила Жумабаева. - Каждый раз начислялись разные суммы. Ту, которую нужно было отдать, мне называла Шерстюк.

Адвокат также указал на несоответствие начисленных и переданных Шерстюк денег. К примеру, когда начисляли 30 485 тенге, передавала Жумабаева 28 300 тенге, когда 32 731 тенге — 30 900 тенге.

- Деньги, которые вы не отдали за работу, которую не выполнили, нужно отдать. У нас не бездонное государство! - снова возмутился судья.

- Я же не просила мне деньги перечислять! - отреагировала Жумабаева. - Мне говорили, что начислят и что надо отдать, я отдавала...

- Но вы подписывали документы, что будете выполнять работу, которую на самом деле не делали, - добавил адвокат подсудимой. - Почему не обратились в отдел образования, в полицию? Вы 1,5 года скрывали эти факты, пока антикоррупционная служба их не выявила.

Еще более противоречивые показания дала учитель младших классов СШ №122 Светлана БОКСБЕРГЕР. Она заявила, что ей на карту поступали доплаты за работу вожатой, которую она не выполняла. Размеры доплаты варьировались от 30 000 до 40 000 тенге, из которых она отдавала разные суммы, максимум, который помнит — 38 000 тенге. В показаниях в суде она сообщила, что отдавала деньги наличными, но в деле есть доказательства того, что она перечисляла деньги на карту бухгалтеру Ажмакановой. Свидетель пока не смогла прояснить эти противоречия.

Адвокат снова просил объяснить разницу между поступившими и переданными бухгалтеру суммами и поинтересовался, знает ли свидетель, что такое соучастие?

- На карте же не расписано, какая сумма, за что начислена, - объяснила Боксбергер. - Поступала общая сумма, меня просила отдать столько-то, я отдавала.

- Вы же видели, что получаете больше, чем ваша обычная зарплата? - спросил адвокат подсудимой.- Нормальный человек, когда такое видит, идет разбираться к бухгалтеру. А если бы вас попросили отдать 80 000 тенге, вы бы тоже запросто отдали эту сумму?

Свидетель толком не смогла ответить на эти вопросы, а адвокат привел еще один любопытный факт. Работы вожатой Боксбергер не выполняла, что сама и подтвердила. Но на руках у адвоката есть отчеты, поступившие в городскую школу детского творчества Костаная, согласно которым работа вожатой в СШ №122 была выполнена. Светлана Боксбергер сообщила, что не делала эти отчеты, откуда они могли взяться, пояснить не смогла

Кадры из видеозаписи