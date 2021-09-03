В Щучинске в Национальном центре лыжного спорта прошел летний чемпионат Республики Казахстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

Двукратный победитель летнего чемпионата РК по лыжным гонкам среди старших юношей Артем Завялов (в центре)

Проведение этих соревнований планировалось в Павлодаре, но из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией они были перенесены. В итоге в Щучинске собрались 205 спортсменов из Алматы, Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей.

В программу соревнований входили кросс и гонки на лыжероллерах свободным и классическим ходами. А за награды чемпионата боролись юноши и девушки трех возрастных групп - старшей (2004-2005 г.р.), средней (2006-2007 г.р.) и младшей (2008-2010 г.р.).

Первым видом программы был кросс. Юноши старшей возрастной группы соревновались на дистанции 5 км и быстрейшим здесь стал воспитанник Костанайской ДЮСШ №3 кандидат в мастера спорта Артем Завялов, преодолевший дистанцию кросса за 17 мин. 52,3 сек. Второе место занял еще один воспитанник ДЮСШ №3 Данил Безчастный - 18.11,4.

Два призовых места завоевали в кроссе на 3 км среди девушек средней возрастной группы воспитанницы ДЮСШ района Беимбета Майлина. Кандидат в мастера спорта Милана Мамедова стала чемпионкой (12.21,1), а Елена Саенко (12.34,5) - бронзовым призером.

В лыжероллерных гонках свободным ходом костанайские лыжники завоевали пять призовых мест. В старшей возрастной группе бронзовыми призерами стали Артем Завялов, показавший третий результат среди юношей на дистанции 9 км - 22.33,1, и воспитанница ДЮСШ Костанайского района кандидат в мастера спорта Дарья Ким, финишировавшая с третьим временем среди девушек в гонке на 6 км - 17.35,6.

Второй среди девушек 2006-2007 г.р. в гонке на 3 км была воспитанница ДЮСШ района Беимбета Майлина Аружан Болатхан, показавшая результат 8 мин. 36,8 сек.

Также серебряные медали среди спортсменов младшей возрастной группы в лыжероллерной гонке на 2,5 км завоевали воспитанник ДЮСШ №3 Алексей Вторушин (6.24,1) и Маргарита Дорохова из ДЮСШ района Беимбета Майлина (6.55,9).

Шесть призовых мест, из которых три первые, на счету представителей Костанайской области в лыжероллерных гонках классическим стилем. Вторые чемпионские титулы на этих соревнованиях завоевали Артем Завялов, ставший сильнейшим среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 9 км с результатом 22 мин. 0,1 сек. и Милана Мамедова, показавшая лучший результат среди девушек 2006-2007 г.р. на дистанции 3 км - 8 мин. 31,8 сек. А Алексей Вторушин с результатом 6 мин. 48,6 сек. выиграл гонку на 2,5 км среди младших юношей.

Серебряную и бронзовую награды среди младших девушек в гонке на 2,5 км завоевали соответственно воспитанница ДЮСШ №3 Алина Герасимович (7.20,6) и Маргарита Дорохова (7.22,1). Еще одну награду завоевала Аружан Болатхан, занявшая третье место в лыжероллерной гонке среди девушек 2006-2007 г.р.

Кроме этого, стоит отметить, что еще в шести стратах на этом чемпионате молодые костанайские лыжники остались в шаге от попадания на пьедестал.

Так, в старшей возрастной группе в лыжероллерной гонке классическим ходом четвертые результаты показали воспитанники ДЮСШ №3 кандидаты в мастера спорта Риза Баймаганов (22.50,9), уступивший ровно полминуты третьему призеру на финише 9-километровой дистанции, и Дарья Сагимбаева (18.07,0), отставшая на 29,1 сек. от бронзового призера в гонке на 6 км.

Аружан Болатхан была четвертой (12.48,9) среди 30 участниц в кроссе среди девушек среднего возраста.

Дважды четвертой в Щучинске была выступавшая в младшей возрастной группе воспитанница ДЮСШ №3 Карина Медвецкая, которой для того, чтобы подняться на пьедестал, менее полуторы секунд не хватило в кроссе на 2 км (7.36,5), и 2,7 сек. в лыжероллерной гонке на 2,5 км (7.01,7).

В этой же возрастной группе воспитанник ДЮСШ №3 Владислав Хлыбов занял четвертое место среди юношей в гонке свободным ходом на 2,5 км (6.50,7), уступив третьему призеру 3,5 секунды.