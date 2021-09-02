В Казахстане установят срок действия лицензий вузов и отменят их автоматическое переоформление
В Казахстане появится Национальный стандарт обеспечения качества образования, передает Informburo.kz.
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Министерство образования и науки предлагает установить срок действия лицензий для вузов, сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.
1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что задача МОН – обеспечить повышение качества высшего образования, вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров.
Чтобы ускорить процесс закрытия вузов, предоставляющих некачественное образование, министерство предлагает внести изменения в законы об образовании и о разрешениях и уведомлениях.
Предлагается:
- установить срок действия лицензий для вузов;
- отменить автоматического переоформления лицензий;
- передать функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;
- установить административную ответственность учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза.
Кроме того, по словам Асхата Аймагамбетова, созрела необходимость принятия Национального стандарта обеспечения качества образования.
"Мировой опыт показывает, что многие страны имеют национальные стандарты и регламенты обеспечения качества. Это будет руководящим документом по обеспечению качества образования с учётом требований действующего законодательства и национальных интересов", – сказал министр.
До конца года будут внесены изменения в законодательство о науке. В базовое финансирование включат зарплату ведущих учёных. Будут разработаны и утверждены критерии, правила отбора для прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Также планируется увеличение сроков грантового финансирования с трёх до пяти лет и внедрение института апелляции решений национальных научных советов.
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