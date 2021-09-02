В Казахстане появится Национальный стандарт обеспечения качества образования, передает Informburo.kz.

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Министерство образования и науки предлагает установить срок действия лицензий для вузов, сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что задача МОН – обеспечить повышение качества высшего образования, вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров.

Чтобы ускорить процесс закрытия вузов, предоставляющих некачественное образование, министерство предлагает внести изменения в законы об образовании и о разрешениях и уведомлениях.

Предлагается:

установить срок действия лицензий для вузов;

отменить автоматического переоформления лицензий;

передать функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;

установить административную ответственность учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза.

Кроме того, по словам Асхата Аймагамбетова, созрела необходимость принятия Национального стандарта обеспечения качества образования.

"Мировой опыт показывает, что многие страны имеют национальные стандарты и регламенты обеспечения качества. Это будет руководящим документом по обеспечению качества образования с учётом требований действующего законодательства и национальных интересов", – сказал министр.

До конца года будут внесены изменения в законодательство о науке. В базовое финансирование включат зарплату ведущих учёных. Будут разработаны и утверждены критерии, правила отбора для прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Также планируется увеличение сроков грантового финансирования с трёх до пяти лет и внедрение института апелляции решений национальных научных советов.