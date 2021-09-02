За среду, 1 сентября, в регионе зарегистрировано 237 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%, сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 239 заболевших, темп прироста за последние три дня не менялся.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 105, Рудный – 33, Лисаковск – 30, Денисовский район – 16, по 10 случаев -в Аулиекольском и Узункольском районах, по 9 случаев - в Карасуском, Костанайском и Мендыкаринском районах, район Б. Майлина - 3, Алтынсаринский район - 2, Сарыкольский район – 1.

213 пациентов обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 228 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 сентября 2021 г. зарегистрировано 29 180 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 25 585 человек, в том числе 283 за 1 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 298 882 человек (+1 355), вторым компонентом 248 119 (+2 628).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 31 августа в Костанайской области было выявлено 15 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 618 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 121 человек.