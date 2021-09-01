Четверг, 2 сентября, в регионе пройдет без осадков. Ветер южный, со скоростью - 9-14 м/с, днем на юго-западе области - 15-20 м/с. Температура ночью - 9-14 градусов, на юго-западе области - 17 градусов тепла. Днем - 27-32 градуса, на северо-востоке области 24 градуса.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В Костанае в четверг, 2 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, со скоростью - 7-12 м/с. Температура ночью - 11-13 градусов, днем - 28-30 градусов тепла, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В пятницу, 3 сентября, на территории Костанайской области, по сообщениям синоптиков, осадков не ожидается. Ветер южный, со скоростью 9-14 м/с, на западе области - 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15 градусов, на юге области - 18 градусов тепла. Днем - 25-30 градусов, на юге области - 33 градуса.

В Костанае в пятницу, 3 сентября, без осадков. Ветер южный, со скоростью - 9-14 м/с. Температура ночью - 12-14 градусов тепла, днем - 28-30 градусов.

В субботу, 4 сентября, по сообщениям синоптиков, на территории области ожидается дождь и гроза. Ветер южный, со скоростью - 9-14 м/с, на западе - 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15 градусов, на юге региона - 18 градусов тепла. Днем - 25-30 градусов, на юге области - 33 градуса, на северо-западе - 22 градуса тепла.

- В субботу, 4 сентября в Костанае днем ожидается дождь и гроза. Ветер южный, со скоростью - 15-20 м/с. Температура ночью - 13-15 градусов тепла, днем - 28-30 градусов тепла, - сообщила «НГ» Антонина Шибаршина.