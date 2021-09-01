Темп прироста заболеваемости за 31 августа составил 0,8%, сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 245 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 114, Рудный – 35, Лисаковск – 17, Карасуский район – 14, район Б.Майлина - 13, Житикара – 12, Карабалыкский район – 10, Мендыкаринский район – 8, по 5 случаев - в Аулиекольском и Алтынсаринском районах, Аркалык – 4, Федоровский район – 2 случая.

209 пациентов обследованы по самообращению, 29 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 221 с симптомами заболевания, 18 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 августа 2021 г. зарегистрировано 28 943 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 25 302 человека, в том числе 123 за 31 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 297 527 человек (+1 491), вторым компонентом 245 491 (+3 285).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 30 августа в Костанайской области было выявлено 4 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 603 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 120 человек.