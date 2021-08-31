Количество заболевших за сутки также снизилось. За понедельник, 30 августа, в регионе зарегистрировано 245 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 256 заболевших коронавирусом, темп прироста равнялся 0,9%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 118, Рудный – 33, Костанайский район – 18, по 13 случаев - в Мендыкаринском и Б. Майлина районах, Аулиекольский район – 12, Житикара – 8, Денисовский район – 7, Алтынсаринский район – 6, Карабалыкский район – 4, по 3 случая - в Сарыкольском и Узункольском районах, по 2 случая - в Жангельдинском, Камыстинском и Федоровском районах, 1 случай в Амангельдинском районе.

203 пациента обследованы по самообращению, 41 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 218 с симптомами заболевания, 27 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 августа 2021 г. зарегистрировано 28 704 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 25 179 человек, втом числе 305 за 30 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 296 036 человек (+478), вторым компонентом 242 206 (+1 308).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 29 августа в Костанайской области не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 599 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 120 человек.