За воскресенье, 29 августа, зарегистрировано 256 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%, сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее, 28 августа, был выявлен 271 заболевший КВИ, еще за сутки до этого, 27 августа - 256 человек. Темп прироста в эти два дня был таким же.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 111, Рудный – 32, Житикара – 20, Аулиекольский район – 17, Костанайский район – 15, Лисаковск – 11, по 10 случаев - в Узункольском и Б. Майлина районах, по 6 случаев - в Денисовском и Мендыкаринском районах, Аркалык – 5 случаев, по 4 случая - в Федоровском и Наурзумском районах, по 2 случая - в Камыстинском и Алтынсаринском районах, 1 случай в Карабалыкском районе.

235 пациентов обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 239 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 августа 2021 г. зарегистрировано 28 459 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 874 человек, в том чсиле 8 за 29 авугста.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 295 558 человек (+499), вторым компонентом 240 898 (+772).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 28 августа в Костанайской области было выявлено 4 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавирусной инфекции с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 599 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 120 человек.