За субботу, 28 августа, в регионе зарегистрирован 271 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее в области выявили 256 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 137, Рудный – 36, по 16 случаев - в Костанайском и Б.Майлина районах, Житикара – 15, Денисовский район – 9, Аулиекольский район – 8, по 6 случаев - в Сарыкольском, Федоровском и Узункольском районах, по 5 случаев - в Лисаковске и Алтынсаринском районе, Карабалыкский район – 4, Наурзумский район – 2.

236 пациентов обследованы по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 242 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 августа 2021 г. зарегистрировано 28 203 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 866 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 295 059 человек (+733), вторым компонентом 240 126 (+1 592).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 27 августа в Костанайской области было выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавирусной инфекции с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 595 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 119 человек.