Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 97, Рудный – 34, Житикара – 24, район Б.Майлина – 18, Костанайский район – 16, по 9 случаев - в Лисаковске, Аулиекольском и Узункольском районах, Денисовский район – 8, по 7 случаев - в Алтынсаринском и Федоровском районах, по 5 случаев - в Карасуском и Сарыкольском районах, по 3 случая - в Аркалыке и Мендыкаринском районе, 2 случая в Камыстинском районе.

221 пациента обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 240 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 августа 2021 г. зарегистрировано 27 932 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 828 человек, в том числе 159 за 27 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 294 326 человек (+2 026),вторым компонентом 238 534 (+3 438).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 26 августа в Костанайской области было выявлено 8 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 588 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 118 человек.