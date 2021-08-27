Новое постановление главный государственный врач области Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 27 августа. Оно вступает в силу уже в эту полночь - 00.00 28 августа.

Фото из архива "НГ"

В своем постановление Даулетбаев регулярно ссылается на постановления главного государственного санврача РК №36 и №37, с ними можно ознакомится на официальном сайте комитета санэпидконтроля.

Одно из значимых изменений - разрешение деятельности детских дошкольных учреждений в штатном формате с соблюдением требований изложенных в ПГГСВ РК № 36. Помимо типичных ограничений по проветриванию, уборке и прочему, есть запрет на вход родителей в здания детсадов.

В школах, колледжах, ВУЗах новый учебный год также пройдет в штатном формате.

Пунктам общественного питания (кафе, рестораны, кофейни) разрешено работать до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. Тем, кто участвует в Ashyq сделаны послабления - работа в выходные и праздничные дни до 00.00, лидерам проекта - до 02.00, но при условии наличия "зеленого статуса" у сотрудников и посетителей.

Требование на "зеленый статус" в выходные дни распространяется и на другие объекты бизнеса в системе Ashyq: театры, кинотеатры, выставки, караоке, ТРЦ и ТД, рынки, бассейны, фитнес-центры и т.д. Без Ashyq в выходные дни им запрещено работать вовсе.