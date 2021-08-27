Сегодня, 27 августа, активисты ОО «Надежда плюс kst» отвезли пса в ветклинику «Айболит». У животного оказались поврежденными все подушечки лап. Ему оказали медицинскую помощь. Пока пес на передержке. Ему ищут нового хозяина.

25 августа жители Тобыла видели, что по улице Школьной едет легковая машина, за которой на поводке по проезжей части тащится пес. Животное упиралось изо всех сил, но водитель не останавливался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

В тот же день об этой истории узнали волонтеры ОО «Надежда плюс kst» - им написали в директ Instagram. Собаку решили спасать от хозяина. Волонтеры опубликовали пост о том, что случилось с животным на своей страничке в Instagram. 26 августа они узнали от полиции, что водитель найден, он получил какое-то административное наказание. Но более конкретной информации им не предоставили. Куда делся пес, было неизвестно.

- Нам оставалось только ждать и надеяться, что нам об этом сообщат люди, - рассказала «НГ» волонтер ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - 27 августа нам написали дети! Они стали главным действующим лицом в этой истории. Не взрослые, которые издевательство видели, а именно дети.

Ребята нашли собаку в микрорайоне «Водник» Тобыла, прислали волонтерам фотографии. Те приехали и забрали пса. Он метис, крупный. Имя ему волонтеры пока не дали. Александра добавила, что пес контактный, отлично ладит с детьми, охотно сел в машину к волонтерам. У ОО «Надежда плюс kst» есть небольшой список обязательных условий, которые должны соблюдать все, кто хочет стать новым хозяином собаки. Вкратце они звучат так: «Любить, кормить, не обижать!» и присылать фотографии своего питомца, чтобы волонтеры могли убедится, что с животным все хорошо. Более подробную информацию они сообщат потенциальному хозяину сами.

- Сейчас на нашем попечении находится более 60 собак и кошек, породистых, дворняжек, больных и здоровых. Число животных, которые обрели дом и остались живы благодаря работе наших волонтеров, давно перевалило за 2 000, - сообщила «НГ» волонтер ОО «Надежда плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА. - Мы сотрудничаем с полицией, поэтому в объединение периодически поступают звонки от участковых о жестоком обращении с животными и просьбой забрать их под нашу опеку.

Фото Александры Лебединской