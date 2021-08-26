За среду, 25 августа 2021 года, в регионе зарегистрировано 265 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 269 заболевших, темп прироста был чуть выше - 1,0%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 100, Рудный – 39, район им.Б.Майлина – 24, Аулиекольский район – 20, Лисаковск – 18, по 14 случаев - в Костанайском и Федоровском районах, по 10 случаев - в Житикаре и Денисовском районе, по 6 случаев - в Алтынсаринском и Карабалыкском районах, по 2 случая - в Камыстинском и Мендыкаринском районах.

232 пациента обследованы по самообращению, 33 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 230 с симптомами заболевания, 35 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 августа 2021 г. зарегистрировано 27 414 случев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 431 человек, в том числе 212 за 25 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 290 677 человек (+656), вторым компонентом 232 414 (+1 353).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 24 августа в Костанайской области было выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 563 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 117 человек.