В четверг, 26 августа, днем на западе области синоптики ожидают кратковременный дождь и грозу. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, при грозе 15-20 м/с. Температура ночью 15...20 градусов, на юге области 23 градуса. Днем - 32-37 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В Костанае 26 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, - сообщила "НГ" начальник КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Ночью в областном центре температура 18...20 градусов, днем 32...35.

В пятницу, 27 августа, на севере и северо-западе области ожидается дождь, гроза и даже град. Ветер северный, северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 13...18 градусов, на юге области 21...25 градусов, днем 28...33.

В Костанае в пятницу переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура ночью 16...18 градусов, днем - 30...32.