Также планируется предоставить абоненту возможность самостоятельно формировать тарифный план, передает Informburo.kz.

В приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию "Об утверждении правил оказания услуг связи" планируют внести несколько изменений, среди которых отмена автоматического подключения к роумингу для казахстанцев, проживающих на приграничной территории.

Предложение об изменениях поступило из-за участившихся жалоб жителей.

"Для решения проблемы предлагается отменить автоматическое подключение к роумингу, а при необходимости в этой услуге отправить короткое текстовое сообщение или USSD-запрос", – говорится в пояснительной справке к проекту.

Кроме этого проектом предлагается ряд других изменений, таких как сокращение срока оказания услуги телефонной связи, расширение способов получения абонентами информации по заключению договора, получение согласия абонента при изменении условий тарифных планов.

Абоненту также хотят предоставить возможность самостоятельно формировать тарифный план. Операторам намерены ограничить возможность навязывания дополнительных услуг (телефонная связь, кабельное ТВ и другие) при предоставлении услуг доступа к интернету.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение продлится до 9 сентября.