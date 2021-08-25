Вопросы о включении дорогостоящих лекарств для больных СМА в список гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а также об изменениях в бюджете обсудили сегодня, 25 августа, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата.

Как сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ, шестерым детям с редкими заболеваниями - мышечная дистрофия и спинальная мышечная атрофия (СМА) - специалисты НАО «Медицинский центр Астана» назначили лечение препаратами «Этиприсен» и «Нусинерсен».

Рустем Айтбаев: «Сумма, которая выделяется маслихатом, 451 млн 305 тыс. тенге, но этого мало»

- На оставшиеся 6 месяцев текущего года на закуп таких препаратов необходима сумма более 1 млрд. тенге. Сумма, которая выделяется маслихатом, 451 млн 305 тыс. тенге, - пояснил Айтбаев. - Учитывая высокую стоимость препарата, в министерство здравоохранения нами неоднократно направлялись предложения о включении в перечень лекарственных средств ГОБМП и обязательного социально-медицинского страхования.

Депутаты единогласно приняли озвученные выше предложения и обещали помочь с включением этих лекарств в список ГОБМП.

Жанна Шаймарданова: «В Костанае планируется строительство новой опорной подстанции «Батыс»

- Для управления здравоохранения выделено 544,5 млн тенге, в том числе 451,3 млн для приобретения лекарственных средств, - подтвердила и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА. - В том числе «Этиприсен» и «Нусинерсен» для лечения мышечной дистрофии и спинальной мышечной атрофии (СМА).

Второй вопрос сессии - о внесении изменений в расходную часть областного бюджета. В Костанае планируют построить опорную подстанцию «Батыс», которая заявлена на финансирование из республиканского бюджета, а из местного бюджета будет проведено софинансирование не менее 10 % от стоимости проекта. Ее сооружение позволит повысить надежность электроснабжения города, создать 40 постоянных рабочих мест, а также разгрузить существующие сети и обеспечить потребителей Костаная бесперебойным и качественным электроснабжением.

33,3 млн тенге предлагают выделелить на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды с целью бесперебойного обеспечения жителей 19 населенных пунктов и 18 регионов области с охватом населения 166 400 человек.

15, 9 млн тенге - на увеличение уставного капитала ГКП, предприятий коммунального хозяйства Джангельдинского района, чтобы они могли закупить фильтры, насосы и кабели для водоснабжения сел Сага, Тауыш и Кокалат.

- 8 млн тенге - на увеличение уставного капитала ГКП «Аман Су» Амангельдинского района для выполнения комплекса работ по замене мембран обратного осмоса и установку обезжелезивания исходной воды в селе Амантогай, - сообщила Шаймарданова. - Это позволит обеспечить качественной водой жителей сел Амантогай и Жолдама Амангельдинского района с населением 1 275 человек.

5 млн тенге - на разработку ПСД для строительства дополнительного магистрального водопровода до станции второго подъема п. Тобол (р-н им. Беимбета Майлина). Это нужно для улучшения водоснабжения поселка с населением 6 455 человек.

- 93,2 млн тенге планируем выделить на приобретение 30 аппаратов для лечения больных КВИ для 12 медорганизаций области, - продолжила перечисление Шаймарданова. - Управлению образования выделить 420 млн тенге, в том числе 400 млн тенге на выплату зарплаты работникам дошкольных организаций и оплату коммунальных услуг в связи с внесением изменений в методику подушевого финансирования. 20 млн тенге будет выделено на проведение текущего ремонта школы № 5 им. Ауэзова и ремонта кровли школы им. Алтынсарина в Аркалыке.

Управлению культуры выделят 106,8 млн тенге, в том числе 103,3 млн - на увлечение государственного творческого заказа для доведения охвата детей до среднего республиканского уровня.

3,5 млн тенге - на софинансирование проекта по капитальному ремонту библиотеки в с. Денисовка.

100 млн тенге - управлению предпринимательства на микрокредитование предпринимателей, планируется профинансировать не менее 21 микрокредита.

Предложения депутаты утвердили и проголосовали единогласно.

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