Темп прироста заболеваемости за вторник, 24 августа, составил 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее в регионе выявили 272 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 96, Рудный – 38, по 20 случаев - в Житикаре и Лисаковске, по 15 случаев - в Аулиекольском и Костанайском районах, район Б.Майлина - 13, Денисовский район – 9, Аркалык – 8, Мендыкаринский район – 7, Федоровский район – 6, по 5 случаев - в Алтынсаринском, Камыстинском и Наурзумском районах, по 3 случая - в Сарыкольском и Карабалыкском районах, 1 случай в Узункольском районе.

242 пациента обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 251 с симптомами заболевания, 18 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 августа 2021 г. зарегистрировано 27 149 случев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 219 человек, в том числе 442 - за 24 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 290 021 человек (+1 485), вторым компонентом 231 061 (+2 276).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 23 августа в Костанайской области было выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 551 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 116 человек.