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Карантин смягчили в Казахстане: что изменится с 28 августа

25 августа 2021, 10:20 |  Государство

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По поручению премьер-министра в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.

С 28 августа:

  • разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, до полуночи, "лидеров проекта ASHYQ" - до 02.00, при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение ASHYQ;
  • в субботу разрешено движение общественного транспорта.
 С 30 августа в будние дни:
  • продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, с 22.00 до 24.00, "лидеров проекта ASHYQ" - с 24.00 до 02.00.

При этом ослабление карантина в Алматы начнется позже, чем в остальных городах, - с 4 сентября.