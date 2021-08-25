24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах произошел сбой, из-за которого с банковских карт пассажиров неоднократно снимали деньги. Какое решение должен принять акимат Костаная в этой ситуации? Систему нужно доработать и снова тестировать. Тем более что это не первый сбой.

Вернуть оплату проезда наличными, раз уж цифровизация нам не по плечу.

Проработать варианты быстрого и автоматического возвращения переплаты.

Ничего не менять. Оплата по безналу удобна, а сбои случаются в любой системе.

