Карантин смягчили в Казахстане: что изменится с 28 августа
25 августа 2021, 10:20 | Государство
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
По поручению премьер-министра в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.
С 28 августа:
- разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, до полуночи, "лидеров проекта ASHYQ" - до 02.00, при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение ASHYQ;
- в субботу разрешено движение общественного транспорта.
- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, с 22.00 до 24.00, "лидеров проекта ASHYQ" - с 24.00 до 02.00.
При этом ослабление карантина в Алматы начнется позже, чем в остальных городах, - с 4 сентября.
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