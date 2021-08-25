Большинство студентов КРУ будут обучаться очно: практические и лабораторные занятия пройдут в стенах вуза, а лекции останутся в онлайн-формате. Об этом "НГ" сообщил проректор по академическим вопросам КРУ Ербол ИСАКАЕВ.

Фото Ксении РЕБИК

Но всем студентам придется установить на свои смартфоны систему "Ашык".

- Решение было принято на уровне министерства образования, которое было согласовано с минздравом, - пояснил проректор. - Занятия будут проходить в традиционном формате для 1-5 курсов бакалавриата. Допуск к занятиям имеют студенты с зеленым или синим статусом в системе "Ашык". С красным и желтым статусами студенты будут обучаться дистанционно. Мы сейчас прорабатываем алгоритмы действий. Может возникнуть такая ситуация, к примеру, студент заболеет во время учебы, тогда его группа будет переведена на онлайн-обучение на 2 недели.

В КРУ планируют, что одна группа студентов будет проводить все занятия в одном кабинете. Но если на гуманитарных специальностях это сделать легко, то на естественных и технических могут возникнуть сложности, так как им для отдельных предметов нужны специально оборудованные кабинеты.

Университет гарантирует, что к невакцинированным студентам никаких дополнительных требований предъявлять не будут. По данным на 24 августа, в КРУ вакцинировались 54,4% от общего количества студентов.

- У нас в университете будет постоянный мониторинг, термометрия, - отметил Ербол Маратович. - Если у студента будет выявлена температура, то даже с синим статусом его не запустят в корпус, а отправят в общежитие или по месту жительства, где за ним будут следить медики. Кроме того, занятия для разных групп будут начинаться в разное время, перемены также будут в разное время. Это сделано в целях исключения массового скопления студентов.

Прокомментировал Ербол Исакаев и рост цен для обучающихся на платной основе - это связано с повышением стоимости коммунальных услуг и приказом министерства образования о повышении зарплаты педагогов примерно на 30%.

Дополнительные вопросы можно задать сегодня в 15 часов на онлайн-брифинге ректора КРУ Алмы Дощановой, который будут транслировать на страницах Региональной службы коммуникаций (РСК) в соцсетях.