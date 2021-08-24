Подать свои документы до 28 августа могут как обладатели грантов, так и те, кто будет учиться платно, передает Informburo.kz.

До 28 августа продлили срок приёма документов в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

"Считаю, что это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество поступивших обращений по продлению сроков приёма документов. Возможность подать документы предоставлена как для обладателей образовательных грантов, так и для тех, кто планирует обучение на платной основе", – сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Ранее документы для зачисления в вуз необходимо было подать до 25 августа.

Заявки для обладателей образовательных грантов подаются через eGov.kz. Для обучения на платной основе следует обратиться в виртуальные приёмные комиссии вузов.