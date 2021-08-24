В понедельник, 23 августа, в регионе зарегистрировано 272 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее был выявлен 291 заболевший, темп прироста тоже равнялся 1,0%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 103, Рудный – 26, Аулиекольский район – 25, Житикара – 23, Лисаковск – 18,.Аркалык – 16, район Б. Майлина - 13, Денисовский район – 11, по 6 случаев - в Алтынсаринском и Костанайском районах, по 5 случаев - в Мендыкаринском, Карабалыкском и Федоровском районах, по 4 случая - в Сарыкольском и Камыстинском районах, 2 случая в Карасуском районе.

201 пациент обследован по самообращению, 68 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 223 с симптомами заболевания, 49 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 августа 2021г. зарегистрировано 26 880 случев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 23 797 человек, в том числе 149 за 23 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 288 536 человек (+1 859), вторым компонентом 228 785 (+2 666).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 22 августа в регионе было выявлено 8 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от КВИ-, летальных исходов от КВИ+ зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 539 человек.

По данным управдения здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 115 человек.