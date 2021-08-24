Мамин поручил ввести послабления для участников Ashyq
Послабления в выходные дни для участников Ashyq в регионах со стабилизирующейся ситуацией поручил рассмотреть премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:gov.kz
"Поручаю межведомственной комиссии в регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть вопрос ослабления ограничительных мер в выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq. Ералы Лукпанович, общий контроль за вами", - поручил Мамин на заседании правительства.
"На протяжении предыдущей недели индекс репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас составляет 0,93. В то же время все регионы, кроме Туркестанской области, остаются в "красной" зоне. Занятость инфекционных коек составляет 49 процентов и реанимационных - 46 процентов. Всего вакцинировано почти 6,5 миллиона человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 5 миллионов человек. Кампанию по вакцинации необходимо усиливать и далее", - добавил Аскар Мамин.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.