Во вторник, 24 августа, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 7-12, днём на юге 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20, на юге +23 градуса. Днём +32...+37 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 0-5 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днём +32...+34 градуса.

- В среду, 25 августа, по области ночью без осадков, днём на севере, северо-западе кратковременные дождь и гроза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер в среду северо-восточный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20, на юге +23 градусов, днём +30...+35 градусов.

В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ночью +18...+20, днём +32...+34 градусов.