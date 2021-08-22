В субботу, 21 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 297 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%. В течение недели перед этим выявляли около 260 случаев в сутки с темпом прироста 1,0%

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21 августа заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 106, г. Рудный – 32, г. Аркалык – 27, Аулиекольский район – 20, г. Лисаковск – 20, район им. Б. Майлина – 18, г. Житикара – 17, Федоровский район -13, Узункольский район – 8, по 7 случаев в Денисовском и Карабалыкском районах, Карасуский район - 6, Алтынсаринский район – 5, по 4 случая в Сарыкольском и Камыстинском районах, 3 случая в Наурзумском районе.

255 пациентов обследованы по самообращению, 40 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 37 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 августа 2021 г. зарегистрировано 26 317 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 23 602 человека, в том числе 214 за 21 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 286 095 человек (+1 169), вторым компонентом 225 385 (+1 361).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 20 августа в регионе было выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от КВИ+, летальных случаев от КВИ- зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 530 человек.

По данным управдения здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 114 человек.