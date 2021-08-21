20 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 259 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Такой темп сохраняется в регионе уже четвертый день.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 65, г. Житикара – 35, г. Аркалык – 29, г. Рудный – 25, Аулиекольский район – 17, район им. Б. Майлина – 16, г. Лисаковск – 11, по 10 случаев в Карасуском, Костанайском и Сарыкольском районах, по 8 случаев Денисовском и Мендыкаринском районах, по 4 случая в Карабалыкском и Федоровском районах, по 2 случая в Алтынсаринском, Жангельдинском и Узункольском районах, 1 случай в Наурзумском районе.

222 пациента обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 231 с симптомами заболевания, 28 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 августа 2021 г. зарегистрировано 26 020 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 23 388, в том числе 283 за 20 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 284 926 человек (+2 039), вторым компонентом 224 024 (+2 246).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 19 августа в регионе было выявлено 9 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 523 человека.

По данным управдения здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 113 человек.