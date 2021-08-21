Казахстанские родители распространяют сообщения о том, что у школьников будут снимать отпечатки пальцев и сканировать их лица. Об этом уже якобы предупредили в некоторых школах страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В Министерстве образования информацию о снятии отпечатков пальцев и сканировании лиц учащихся школ назвали фейком.

"Данная информация не соответствует действительности. Ведутся только меры по усилению безопасности в школах", - об этом ведомство заявляло после событий (теракта) в Казани. "Сканировать лица и брать отпечатки пальцев у школьников не будут", - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее в Сети появилось фейковое сообщение о том, что казахстанских детей, не привитых против COVID-19, не будут пускать в школы, а отказ от вакцинации может лишить школьников конституционного права на образование.