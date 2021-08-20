По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 21-23 августа, на территории области будет малооблачно. Дождей, даже кратковременных, не ожидается. Областной центр не станет исключением.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью 21 августа на территории области будет 15-20 градусов тепла, на юге 23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля МИЗАНБАЕВА. - В воскресенье и понедельник по ночам термометры покажут 17-22°С. В дневное время 21-23 авгутса, столбики термометров поднимутся до отметок 30-35°С, на юге до 38°С.

В Костанае по ночам температурные показатели будут следующими: в субботу - 17-19°С; воскресенье и понедельник 17-22°С. В дневное время 21-23 августа в областном центре показатели термометров будут одинаковыми: 32-34°С.

Ветер в субботу ожидается юго-восточный, в воскресенье и понедельник - восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня по области составит 9-14 м/с, в Костанае 7-12 м/с.