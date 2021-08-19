С 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы без обязательного бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется.

- Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей, подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растягивалась на недели вперед, – прокомментировал председатель правления «Правительство для граждан» Адиль КОЖИХОВ. - Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования посещения. При этом возможность забронировать посещение электронным способом остается в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет попасть к оператору без долгого ожидания. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами.

Кроме того, госкорпорация «Правительство для граждан» интегрировала систему выдачи талонов с Ashyq. Это позволяет сверять статус клиента при выдаче талонов на очередь в ЦОНе. При наборе ИИН клиента на терминале информация сопоставляется с данными в системе Ashyq, при выявлении небезопасного статуса программа отображает отказ в распечатке талона.

В Костанайской области по брони работали 1-й, 2-й и 3-й отделы областного центра, СпецЦОН, отделы Рудного и Тобыла.