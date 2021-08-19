За прошедшие сутки, 18 августа, в регионе зарегистрировано 264 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 267 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 73, Рудный – 27, Житикара – 24, Аулиекольский район – 20, Лисаковск – 14, район Б.Майлина – 14, Аркалык – 13, по 12 случаев - в Алтынсаринском и Денисовском районах, Костанайский район – 10, Мендыкаринский район – 9, по 8 случаев - в Карасуском и Сарыкольском районах, 6 случаев в Камыстинском районе, по 4 случая - в Амангельдинском, Карабалыкском, Федоровском районах, 2 случая в Узункольском районе.

223 обследованы по самообращению, 37 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 230 с симптомами заболевания, 34 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 августа 2021 г. зарегистрировано 25 500 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 22 775 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 281 175 человек (+1 561), вторым компонентом 219 589 (+2 077).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 17 августа в регионе было выявлено 16 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 504 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 96 человек.