По прогнозам синоптиков, в четверг-пятницу, 19-20 августа,по области ожидается переменная облачность, без осадков. Такая же синоптическая ситуация будет и в областном центре.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг и пятницу по ночам на большей части территории области будет 15-20, на юге 23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут 28-33, на юге до 36°С. В Костанае по ночам в четверг будет 17-19, в пятницу 15-17 градусов. Дневная температура и в четверг и в пятницу ожидается одинаковой: 31-33°С.

Ветер 19-20 августа ожидается северо-восточный, в четверг с переходом на восточный. Скорость ветра по ночам будет от 0 до 5 м/с, порывы до 7-12 м/с. В дневное время в пределах 9-14 м/с.