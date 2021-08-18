На сессию Костанайского областного маслихата, которая прошла сегодня, 18 августа, вынесли вопрос о финансировании бесплатного проезда за пределы места жительства на высокотехнологичное лечение за счёт государства.

Такие поездки теперь будут оплачиваться за счёт ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи - "НГ").

Кроме того, и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ сообщил о ситуации с закупом лекарств от спинально-мышечной атрофии (СМА) и мышечной дистрофии Дюшенна, предложив включить препараты "Этиприсен" и "Нусинерсен" в пакет ГОМБП.

Фото из архива "НГ"

- В области на сегодня шестерым детям с редкими заболеваниями назначено лечение дорогостоящими препаратами в НАО "Медицинский университет Астана", - отметил Айтбаев. - Указанные лекарства не входят в утвержденный перечень медпрепаратов. Необходимая сумма на годовое лечение препаратом с учетом прибавки массы тела составляет более 2 млрд тенге. Просим рассмотреть возможность снабжения на 431 млн тенге - это трехмесячная потребность. В адрес управления здравоохранения от общественного фонда "Омирге сен" поступило письмо с предложением временного безвозмездного предоставление определенного количества препарата для лечения детей со СМА в рамках глобальной гуманитарной программы поддержки пациентов - для одного из трех пациентов в случае положительного решения по обеспечению для оставшихся двух пациентов. Учитывая высокую стоимость препаратов, Минздрав неоднократно направлял предложения по их включению в ГОБМП. Просим поддержать эту инициативу.

Депутаты единогласно проголосовали по вопросу бесплатного проезда на лечение, а вопрос о закупе лекарств для больных СМА и миодистрофией Дюшенна решили рассмотреть позже - после получения документов из Министерства юстиции.

Также на сессии рассмотрели вопрос о компенсации операционных затрат на реконструкцию рудненского частного детского сада "Жас бобек" в рамках государственно-частного партнерства. На эти цели выделили 229,1 млн тенге.

Депутаты утвердили регистрацию депутатской фракции "Ак жол" в облмаслихате и упразднили должность председателя сессии областного маслихата. За все эти решения 26 присутствующих депутатов проголосовали единогласно. Еще 7 депутатов в работе сессии не участвовали.