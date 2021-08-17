Такое количество человек, нарушивших домашний карантин, было зафиксировано с 10 июня. Еще 454 посетителя в этот же период имели «желтый статус», сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

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- Мы призываем бизнес ответственно подходить к выявлению нарушителей и своевременно сообщать о них в органы санэпиднадзора. Только так мы можем обезопасить остальных жителей области от рисков заражения COVID-19. Благодаря Ashyq в общественные места Костанайской области уже не смогли попасть более 1 000 костанайцев с «красным» и «желтым» статусами. Это говорит об эффективности проекта. Также мы обращаем внимание бизнеса на необходимость вакцинации на предприятиях, так как на сегодняшний день это единственный реальный шанс остановить пандемию, - пояснил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, «красный» статус означает, что у пользователя положительный ПЦР-тест, вход для него запрещен на все объекты бизнеса. «Желтый» статус также запрещает вход в общественные заведения, он означает, что пользователь был в контакте с больным COVID-19 и может заходить только в аптеки и продуктовые магазины. «Зеленый» статус не предполагает ограничений для передвижения, он означает, что пользователь вакцинирован либо имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. «Синий» же означает, что ограничений для входа также нет, исключение составляют организации, где обязательно наличие ПЦР-теста на коронавирус.

На сегодняшний день в Костанайской области в проект Ashyq вошли 4 158 предприятий.

