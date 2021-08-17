За понедельник, 16 августа, в регионе зарегистрировано 273 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.

Днем ранее, 15 августа, количество заболевших было больше - 289. А 14 августа - ниже, чем в последующий день - 274.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 72, Житикара – 32, Рудный – 31, Костанайский район – 31, Аркалык – 21, Денисовский район – 15, Карабалыкский район – 13, Лисаковск – 11, Аулиекольский район – 10, Алтынсаринский район – 9, Камыстинский район – 7, Федоровский район – 6, Карасуский район – 5, Жангельдинский район – 4, по 3 случая - в Мендыкаринском и Наурзумском районах.

231 пациент обследован по самообращению, 39 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 240 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 августа 2021 г. зарегистрировано 24 969 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 22 284 человека, в том числе 378 - за 16 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 277 823 человека (+1 741), вторым компонентом 215 462 (+2 325).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 14 августа в регионе был выявлен 1 заболевший коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 476 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 96 человек.