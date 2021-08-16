В воскресенье, 15 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 289 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%. На этом уровне темп прироста держится с 10 августа, когда было выявлено 257 случаев.

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Заболеваемость по населенным пунктам 15 августа распределилась следующим образом: г. Костанай – 94, г. Рудный – 36, г. Житикара – 28, г. Аркалык – 26, по 16 случаев в Костанайском и Мендыкаринском районах, по 14 случаев в Федоровском и им. Б. Майлина районах, г. Лисаковск – 11, Узункольский район – 10, Аулиекольский район – 8, Карабалыкский район – 6, по 5 случаев в Денисовском и Камыстинском районах.

262 пациента обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 августа 2021 г. зарегистрировано 24 696 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 21 906 человек, в том числе 10 - 15 августа..

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 276 082 человека (+890), вторым компонентом 213 137 (+777).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 14 августа в регионе было выявлено 2 заболевших коронавирусной пневмонией, 2 человека скончались: один от КВИ+ и один от КВИ-.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 475 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 96 человек.