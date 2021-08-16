Жарко, на севере возможен дождь - Прогноз погоды в Костанае и по области на два дня
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 17 августа, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный ночью 0-5, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, на юге +21 градус, днём +28...+33, на юге +36 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае во вторник без осадков. Ночью +15...+17, днём +31...+33 градусов.
- В среду, 18 августа, на севере Костанайской области, в основном в Узункольском и Карабалыкском районах, возможен небольшой дождь с грозой, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха по области ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +25...+30, на юге +33 градусов.
В Костанае без осадков. Ночью +15...+17, днём +28...+30 градусов.
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