За прошедшие сутки, 14 августа, в регионе зарегистрировано 274 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 278 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 75, Рудный – 37, Аркалык – 33, Лисаковск – 27, Житикара – 18, по 17 случаев - в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, Денисовский район – 16, по 10 случаев - в Костанайском и Б. Майлина районах, 7 случаев в Федоровском районе, 4 случая в Амангельдинском районе, 2 случая в Наурзумском районе и 1 случай в Узункольском районе.

254 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 235 с симптомами заболевания, 39 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 августа 2021 г. зарегистрировано 24 407 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 21 896 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 13 августа в регионе было выявлено 18 заболевших коронавирусной пневмонией, 2 человека скончалось, у них короновирус был подтвержден ПЦР-тестом (КВИ+).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 472 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 94 человека.