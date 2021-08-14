За прошедшие сутки, 13 августа, в регионе зарегистрировано 278 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 78, Рудный – 36, Лисаковск – 23, Аулиекольский район – 20, Мендыкаринский район – 16, по 15 случаев - в Денисовском и Карасуском районах, по 14 случаев - в Карабалыкском и районе Б.Майлина, по 9 случаев - в Аркалыке, Костанайскоим и Федоровском районах, по 6 случаев - в Житикаре и Узункольском районе, 5 случаев - в Алтынсаринском и 3 случая в Амангельдинском районе.

243 обследованы по самообращению, 31 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 250 с симптомами заболевания, 28 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 августа 2021 г. зарегистрировано 24 133 случая COVID-19.Количество выздоровевших больных - 21 815 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 273 934 человека (+2 313), вторым компонентом 211 186 (+2 635).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 12 августа в регионе было выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонией. Также за 12 августа скончалось 4 человека от короновируса (КВИ+) и 1 человек от коронавирусной пневмонии (КВИ-).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 444 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 92 человека.