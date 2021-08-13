Об этом сегодня, 13 августа, сообщили на очередном брифинге по эпидситуации в Костанайской области. В нем приняли участие заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА и заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.





- В Костанайской области на данный момент развернуто 2 022 инфекционных койки, 1 134 из которых на утро 13 августа были заняты, - сообщила Бексултанова. - Из 300 карантинных коек пациентами была занята 51. За вчерашние сутки в области выявили 271 новый случай заболевания Covid-19. С 1 января по 29 июля 2021 года в области заболели 23 851 человек, выздоровели 21 122. С 1 февраля в области проводится вакцинации на базе 31 медорганизации, 5 из которых - частные, провакцинироваться также можно в 181 стационарном и передвижном комплексах. В вакцинации задействовано 426 медработников.

Дополнительные пункты вакцинации появились в 8 школах областного центра: №№ 16, 17, 21, 27, 122, 25 и 29 - в тех районах, которые находятся вдали от медицинских учреждений.

Анжела Бексултанова также отметила, что в среду, 11 августа, в область поступило 35 000 доз вакцины Спутник-V первого и второго компонентов. На следующей неделе ожидается поставка вакцины VeroCell, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов и произведенной компанией Sinopharm. Количество доз вакцины пока определяется, договор на поставку подпишут в ближайшие дни.

На вопросы журналистов о смертности от Covid-19 в области Бексултанова отметила, что 1 января по 12 августа 2021 года от коронавируса умерло 63 человека, в том числе с 1 по 12 августа - 15 человек

- Двое из умерших были вакцинированы, - уточнила Бексултанова. - Но это очень маленькое количество.

На вопрос о недостаточном количестве лабораторий по сдаче ПЦР-тестов и в районах области Юрий Севостьянов ответил:

- Лаборатории национального центра экспертизы есть почти в каждом районе. Также тесты на коронавирусную инфекцию принимают в поликлиниках, ЦРБ и привозят сюда. В районах есть несколько лабораторий компаний «Олимп», «Инвиво». Конечно, не во всех районах, но что есть, то есть. Мы охватываем лабораторными исследованиями всю область, в Аркалыке даже есть отдельная региональная лаборатория.

На брифинге также отметили, что в случае поступления большего количества вакцин будут организованы дополнительные прививочные пункты в городах и районах области.

- Также хочу сообщить для сведения: ВОЗ впервые признала, что вакцины против Covid-19 можно использовать для профилактики детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет из группы риска, - добавила Анжела Бексултанова. - ВОЗ одобрила использование для этой возрастной группы вакцин Pfizer/BioNTech. Испытания вакцин продолжаются и ВОЗ может обновить рекомендации. Израиль - мировой лидер по уровню вакцинации - в июне этого года начал делать профилактические прививки детям и подросткам. К концу прошлой недели в Израиле первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получили 40% подростков в возрасте от 15 до 19 лет, второй компонент этой вакцины получили чуть более 27% этой возрастной группы. Напомню, что в Казахстане достигнута договоренность о поставке вакцины Pfizer/BioNTech в 4-м квартале 2021 года.