Российский специалист Магомед Адиев определился с будущим местом работы и оставил пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Фото: КФФ

"В Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу, – сообщила пресс-служба казахстанской федерации, которая являлась работодателем российского специалиста. – Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели".

Адиев возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года, его контракт истекал в декабре 2024-го. Под руководством российского специалиста казахстанская национальная команда выиграла один из квартетов Лиги наций в 2022 году, а в последнем евроотборе до последнего тура претендовала на одну из двух путевок в финальную часть континентального первенства в Германии. В итоге в евроотборе Казахстан стал третьим в своей группе – в марте он попытался отобраться на Евро через стыковые матчи Лиги наций, но уступил в полуфинале грекам.

В начале апреля Адиев, находясь в официальном отпуске в сборной Казахстана, принял руководство грозненским "Ахматом", который на тот момент боролся за выживание в Российской премьер-лиге. Под руководством Адиева клуб из Грозного поднялся в итоговой таблице РПЛ с 15-го на 10-е место, руководство "Ахмата" неоднократно подчеркивало, что попытается сохранить наставника казахстанской сборной в клубе на следующий сезон. В свою очередь в КФФ отмечали, что окончательно вопрос с будущим Адиева решится в июне.

При этом было очевидно, что на вариант с совмещением Адиевым обоих постов не устраивает ни казахстанскую федерацию, ни руководство "Ахмата". Ситуация усугублялась тем, что уже осенью сборной Казахстана предстоит проводить следующий розыгрыш Лиги наций во втором дивизионе, поэтому вопрос с кандидатурой главного тренера сборной требовалось решить в июне, что подчеркивали в КФФ. В итоге же Адиев сам внес ясность, добровольно уйдя в отставку с поста наставника сборной, несмотря на успешность своей работы на этом посту.

При этом обещание федерации озвучить имя его преемника уже на следующей неделе связано с тем, что в июне сборная проведет два товарищеских матча – 7 июня против команды Армении в Ереване, на Республиканском стадионе имени Саркисяна, а через четыре дня на нейтральном поле в Венгрии, в городе Сомбатхей, на стадионе "Халадаш", со сборной Азербайджана. И на эти матчи казахстанская футбольная дружина отправится под руководством нового главного тренера, хотя 27 игроков на эти матчи отбирал еще Адиев.