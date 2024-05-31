По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 июня, на севере, юге и западе области ночью пройдут дожди, днём на западе, востоке и юге ожидаются дожди с грозами и шквалом. В воскресенье, 2 июня, ночью грозовой дождь прогнозируется на юге области.

В понедельник, 3 июня, дождь с грозой пройдёт уже на севере и в ночное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу и воскресенье переменная облачность без осадков, в понедельник днём - дождь.

- В субботу ночью будет 7-12, на юге 15 градусов тепла, - сообщила"НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 18-23°С на юге области 28°С выше нуля. В ночь на воскресенье температура воздуха будет в пределах +3...+8°С, на юге +13°С, а на севере заморозки на почве -2°С. Днём будет очень тепло: 23-28°С. В понедельник ночью термометры вновь покажут 5-10°С, на юге 13°С. Днём ожидаем 25-30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12°С, днём 21-23°С. В воскресенье: ночью 6-8°С, днём 23-25°С. В понедельник: ночью 8-10°С, днём 25-27°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области. В воскресенье и понедельник будет северо-западный ветер с переходом на северо-восточный скоростью 9-14 м/с. В понедельник на западе и севере ожидаются периодические усиления скорости до 15-20 м/с.