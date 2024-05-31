Центр называется «Қамқорлық». По имени корпоративного фонда, который в партнерстве с несколькими донорскими организациями (ОФ «Қазақстан халқына», фонд Samruk-Kazyna Trust, закупил реабилитационное оборудование и профинансировал обучение медицинского персонала в Астане.

Именно в этом центре мальчик сделал свои первые шаги

Приобретены вертикализаторы, многофункциональные ортопедические тренажеры Rifton, позиционные системы «Головастик» и «Кузнечик», пневмокстюмы «Атлант», иммерсионная ванна, соляная шахта, сенсорная и шунгитовая комнаты, аудиометрический модуль для диагностики проблем со слухом даже у очень маленьких детей, электроэнцефалограф (ЭЭГ) и многое другое. Оборудование, подчеркивали представители доноров, от ведущих производителей США, Великобритании, РФ, Казахстана.

Условия иммерсионной ванны похожи на невесомость и очень хорошо расслапбляют

Сегодня, 31 мая, центр торжественно открыли. Приурочили это мероприятие к завтрашнему Дню защиты детей. А вообще первая группа реабилитацию в нем уже прошла. С понедельника - новый заезд. Направление на реабилитацию родители получают в своих поликлиниках.

- Один врач у нас еще обучается сейчас аудиологическому скринингу, один - работе с аппаратом ЭЭГ, остальные кабинеты действуют, - начала экскурсию по центру и. о. заведующей отделением реабилитации Гульбарам НУРАХАНОВА.

В этом отделении 60 коек, самым маленьким предназначены 30. Конечно, новым оборудованием будут пользоваться все.

Инструктор ЛФК объясняет принцип действия костюма "Атлант"

Мама 8-летнего мальчика Амира с ДЦП Жайнагуль специально пришла на открытие, чтобы своими глазами посмотреть, что да как.

- Мы лежали в Рудном. Но нам, конечно, удобнее было бы здесь курсы реабилитации проходить. Пришла узнать, какие условия, - сказала она.

Веселые девчушки в кабинете эрготерапии социализировались, намыливая носовые платки, полоскали их, рассказывали, что потом будут гладить, вполне грамотно выстраивая логические цепочки.

В кабинете логопеда шел сеанс специального массажа для ребенка и обучения для мамы.

- Мы с Данечкой учимся жевать, - говорила врач, - уже есть результаты, он начал потихоньку двигать верхней губой, брать еду с ложки. Надеемся, что и массаж поможет, и маму мы научим сыну помогать правильно. Мама у Дани замечательная. Везде возит его, занимается семья с ним постоянно.

Замечательная мама Сауле ДВОРЯК с гордостью сказала, что раньше всю еду приходилось пропускать через блендер, а сейчас сын кашку уже может есть сам - результат логопедического массажа.

В этом отделении - особенная атмосфера. Здесь и родителям, которые порой смертельно устают от проблем со здоровьем детей, стараются помочь, оказать психологическую помощь.

- Я сама врач, но я скорее в ваших рядах, у меня тоже ребенок с особыми потребностями, - сказала, обращаясь к мамам пациентов, руководитель центра по управлению программами и проектами в сфере здравоохранения и социальной поддержки ОФ «Қазақстан халқына» Гульзия БИДАТОВА. - И я рада, что вы не остаетесь одни, что государство рядом с вами.

По словам заместителя акима Костанайской области Рината МУХАМЕТКАЛИЕВА, ежегодно на содержание отделения реабилитации из бюджета будет направляться 250 млн тенге.

- У нас есть планы на будущее, - сказал главный врач областной детской больницы Нурлан ЕРЖАНОВ, - хотим отремонтировать еще два этажа в этом корпусе и сделать реабилитационную службу для детей более мощной. Конкурс на ремонт уже объявлен. Надеемся, что фонд Samruk-Kazyna Trust поможет нам с приобретением специализированного оборудования.

Фото Галины КАТКОВОЙ