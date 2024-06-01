Волонтеры общественного фонда «Прометей» помогли уже очень многим. Погорельцы и «подтопленники», семьи в сложной жизненной ситуации, старики и дети, всех не перечислишь. Активистки заняты на основных работах, а в свободное время привозят продукты, отвечают на звонки, разбирают вещи, убирают помещения. Но иногда за свой тяжелый и бесплатный труд получают от подопечных «благодарность» в виде ругани и упреков.

- Негатива, как и везде, хватает, - говорит волонтер фонда Валентина НЕЧАЕВА. - Например, случай был. Мы организуем благотворительные ярмарки. Люди, кто нуждается, берут вещи для себя, для детей. К нам туда приходила бабушка. Ну, неблагополучная бабушка, скажем так. И мы узнали, что она сидит на базарчике, эти вещи перепродает. Можно понять, если человек продал кофточку и купил хлеба, молока или детям покушать. Но есть такие, кто покупает алкоголь. Или обменивает на него одежду. Это непорядочно. Мы сделали бабушке замечание, попросили больше не приходить. А она в ответ стала осыпать нас проклятиями.

Кроме агрессивных бабушек, волонтеры фонда сталкиваются и с мошенниками. Желающие поживиться на чужом милосердии звонят в «Прометей» и рассказывают выдуманные слезливые истории. Истории разные, концовка одна: «Скиньте денег на карту».

- Звонила женщина, якобы из областной больницы: «Ребенку лекарств не дают, врачи бездействуют, срочно нужна помощь». Мы предложили приехать, начали уточнять номер палаты, отделение, фамилию лечащего врача. Женщина категорически отказалась отвечать - мол, у вас что, детей нет, просто переведите денег, такие- сякие, вы волонтеры, должны-обязаны, - вспоминает Валентина Федоровна.

Такие случаи не единичны, поэтому приходится проверять каждого, кто обращается за помощью.

– Если просят помочь с лечением, запрашиваем медицинские справки, направления. У погорельцев - акты о пожаре. Нужна человеку помощь с продуктами - тоже выезжаем, смотрим, кто он и что он. На слово верить опасно - сейчас многие идут на обман.

Несмотря на трудности, из фонда никто не уходит. В жизни волонтеров есть трогательные моменты, которые не дают опускать руки.

- Некоторые подопечные становятся нам как родные, - говорит Валентина Нечаева. - Часто вспоминаем одну бабушку. У нее были осложнения диабета, гангрена началась. А помочь совсем некому, так вышло. Мы вместе с врачами ее уговаривали на ампутацию ноги, но бабушка с характером - ни в какую не соглашалась. Ходили к ней каждый день, в больницу отвозили и забирали, коляску купили, помогли оформить инвалидность. Очень за это время подружились. Мы понимали, что здоровье у бабушки уже сдает, и старались почаще принести ей что-то вкусное, что она любит. В один из дней ее в очередной раз госпитализировали и больше мы никогда не виделись... Купили на прощание венок от добрых людей и волонтеров.

Девочки из «Прометея» верят в силу милосердия и понимают, что если они бросят фонд, то такие, как эта бабушка, останутся без поддержки перед лицом жизненных невзгод. Поэтому стараются не принимать негатив близко к сердцу и продолжают работать, чтобы сделать мир чуточку лучше.