- Сможет ли наш сын жить нормальной жизнью? - спросил директора спецшколы отец ребёнка с аутизмом в художественном фильме «Расплата».

- Смотря что считать нормой, - ответил директор.

31 мая в ГШДТ на выпускном вечере воспитанников образовательного комплекса «Аманат&К» мама одного из учеников вспомнила свою первую консультацию с директором центра, в котором специально подготовленные педагоги предоставляют дошкольное образование детям с особыми потребностями.

Мама выпускника Каусара: «Инвалидность - это когда в человеке отсутствует дух. В наших детях чего-чего, а духа в них достаточно»

- Сегодня я счастливая мама. Мама, которая постоянно благодарит Аллаха за то, что мне был доверен такой ребёнок. Но 5 лет назад это было не так, - рассказала Алия, мама выпускника «Аманат&К» Каусара. - 5 лет назад мы с супругом, двое растеряннных родителей, пришли на консультацию. Айсулу Тургуновна, я никогда не забуду ваш строгий взгляд. Не было ни диагнозов, ни каких-то вопросов. Просто она сказала: «Вы понимаете, что вашему ребёнку нужна социализация, ему нужны занятия, ему нужно общение с такими же детьми?». Наверное, каждый из родителей сейчас это вспомнит, что у нас в голове была куча вопросов, непонятных диагнозов. Где-то нам отказывали. Мы благодарны центру и всем нашим педагогам.

Она закончила свою речь обращением всем родителям детей с ОВЗ в зале:

- Говорят, инвалидность - в голове. Инвалидность - это когда в человеке отсутствует дух. В наших детях чего-чего, а духа в них достаточно.

Педагогический коллектив «Аманат&К»

Для выпускного вечера был выбран концертный зал Городской школы детского творчества, потому что многие воспитанники «Аманат&К» посещают кружки ГШДТ.

Учредитель «Аманат&К» и председатель объединения родителей детей с аутизмом «Stop autism» Шнара Жалмухамедова

- Образовательный комплекс «Аманат&К» был создан при поддержке родителей общественного объединения родителей Stop autism, - рассказала «НГ» учредитель «Аманат&К» и председатель объединения родителей детей с ОВЗ «Stop autism» Шнара ЖАЛМУХАМЕДОВА. - Все дети у нас с особенностями. В основном это дети с аутизмом, СДВГ, синдромом Дауна и ДЦП.

Концерт приурочили ко Дню защиты детей. 16 из 26 выпускников выступили с песнями, танцами и сценками. Родители и педагоги «Аманат&К» помогали им в этом.

Сильнее всего зрителей тронул вальс выпускника комплекса с его воспитательницей. Изначально мальчик должен был танцевать с другой ученицей центра, а воспитательница - с другим педагогом-ассистентом. Задумывалась милая картина взрослой и детской пар вальсующих. Но юная участница номера перепугалась и забежала за кулисы, и педагог побежал её успокаивать. Оставшиеся на сцене мальчик и воспитательница поначалу не знали, что делать, но быстро сообразили, что лучше всего пойти не по плану и станцевать друг с другом. Каким же очаровательным был вальс крохи-выпускника с высокой дамой в роскошном белом платье.

- В большей части концерта родители участвовали, - отмечает Шнара Жалмухамедова. - Мы привлекли их, чтобы мотивировать других родителей, что таких детей не надо прятать, их надо показывать. Мы должны гордиться нашими детьми, показывать их успехи. Все рамки - только у нас в голове.

С номерами выступили не только воспитанники, но и педагоги «Аманат&К»

После концерта корреспондент «НГ» расспросил Шнару Викторону о деятельности образовательного комплекса.

- В чём отличие вашего центра от общеобразовательной школы?

- Основная особенность - индивидуальный подход к каждому ребёнку. Мультидисциплинарная команда прописывает программу и работает вместе с педагогами над её реализацией. Проходит мониторинг усвоения детьми этой программы. Сегодня выпустилось 26 детей.

- Какова их дальнейшая судьба?

- Кто-то идёт в специальные школы, кто-то - в коррекционные. В прошлом году наши выпускники пошли в общеобразовательные школы. Обучаются в 27-й, 29-й, 8-й школах. Это дети с тьютерами - сопровождающими педагогами-ассистентами. В 2022 году мы начали свою деятельность. У нас идёт дошкольное образование - детский сад и центр коррекции. На начальную школу сейчас лицензию оформляем.

- Педагоги - специальные или обычные?

- Специальные. Это дефектологи, психологи, логопеды, педагоги специального образования, связанного с детьми с особыми потребностями. И обычные педагоги и воспитатели.

Не обошлось и без общего фото воспитанников, родителей и педагогов

- На основе чего мультидисциплинарная команда придумывает программу обучения?

- Она разрабатывается на основе потребностей и особенностей ребёнка. Допустим, сенсорная перегрузка, или когда ребёнок что-то не воспринимает. Педагоги работают над тем, чтобы восполнить эти проблемы.

- Как определяют, какого ребёнка отдавать на какую программу?

- У нас есть консилиум. Там 5 специалистов. Среди них есть нейропсихолог и логопед. Они смотрят на особенности ребёнка и прописывают ему программу.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА