Страсти вокруг шлагбаумов, установленных на переходе между домом № 162 по ул. Баймагамбетова и домом № 85 по пр. Аль-Фараби, не утихают. Собственники квартир и владельцы местного бизнеса продолжают воевать.





28 мая Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов, а протокол инициативной группы жильцов о его установке и вовсе признал незаконным.

"Мнение большинства"



Собственники жилья из ОСИ «Центр-Парк» считают, что решение суда, хоть и не заставляет демонтировать шлагбаумы, но делает их бесполезными: как только предприниматели получат полный доступ, смысл в этих устройствах исчезнет.

- После установки шлагбаума ключи были предоставлены всем желающим, в том числе предпринимателям, - отметил в суде юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Но бесконтрольное открывание этого шлагбаума истцами для своих клиентов, а также разгрузка товаров во дворе препятствовала жителям пользоваться общим имуществом. Там парковка небольшая, а машин очень много. Именно поэтому въезд машин бизнесменов был ограничен еще до создания ОСИ. Городской суд, к сожалению, не учел мнение большинства жителей.

Поддержать ОСИ пришли около 30 собственников



Байбазаров пояснил: только общее собрание жильцов может решить, кто может, а кто не может заезжать во двор.

- Мы хотим донести, что люди имеют право распоряжаться имуществом по общему согласию, - сказал он. - Если этого правила не придерживаться, то будет хаос. Один там поставит гараж, другой установит мангал для шашлыка. Как это регулировать? Нельзя людей лишать права распоряжаться своим имуществом. Зачем тогда регистрировать кондоминиумы и содержать за свой счет? Пусть их тогда государство содержит и само определяет - сколько там парковок, сколько каруселей.

Используем двор, как мы хотим...

В суде, помимо взаимных обвинений, прозвучал вопрос о том, что бизнес, который располагается на первых этажах жилых домов в центре Костаная, работает с нарушениями. На это обратила внимание юридический консультант Валентина АТАМАН-ЛАТА.

У большинства предпринимателей в центре Костаная нет производственного входа, отделенного от жилого подъезда

- Я бы хотела обратить внимание на том, что ИП Алпысова и ИП Сердечная, объекты которых находятся в доме № 49 по ул. Байтурсынова и не входят в состав ОСИ «Центр-Парк», содержат общепиты. Мы неоднократно говорили, что есть санитарные требования, согласно которым на объектах питания в жилых зданиях предусматриваются два входа: для посетителей и производственный. Они должны быть изолированными от жилой части здания. А устройство входов для приемки продуктов со стороны двора не допускается. Сейчас же, по сути, когда они заносят со стороны двора продукты, это нарушение. А если они заносят продукты с пешеходной части улицы - это правильно.

Иск в городской суд от группы из семи предпринимателей был адресован не только ОСИ «Центр-Парк», но и двум жителям этого двора: Еркену КУДАБАЕВУ и Нелли КАЛАШЕЕВОЙ. Они поставили подписи в качестве председателя и секретаря заседания инициативной группы, которая и рассматривала вопрос установки шлагбаума. Проблема в том, что оба не являются собственниками квартир, а лишь проживают там с родственниками. Тем не менее, на них легла значительная часть судебных издержек. Это обстоятельство пенсионер Кудабаев и вовсе воспринял как наказание.

Еркен Кудабаев (в центре)

- Я считаю, что нельзя давать предпринимателям пульты, - сказал он. - Пусть меня на три месяца пенсии лишили. Хоть на шесть месяцев лишайте, но давать им пульты нельзя! Это безопасность нашего двора, это наше спокойствие.

"Не нарушая прав других"

Юрист Айгуль НАГАРБЕКОВА в суде заявила, что действия ОСИ "нарушают конституционные права предпринимателей".

- У каждого предпринимателя есть своя доля в объекте кондоминиума, которая к тому же немала, - пояснила она. - Мы обратились в суд, потому что решение о запрете прохода, по сути, было принято двумя людьми - ответчиками Калашеевой и Кудабаевым. О чем свидетельствует сам протокол, где только две подписи и никаких опросных листов. Действительно закон дает широкие права собственникам квартир, но в нем также сказано, что решения собственников не должны нарушать или ущемлять прав других граждан. Почему-то представители ОСИ имеют право пользоваться шлагбаумами, а мои заявители не имеют такого права. Истцы обратились в суд, потому что они испытывают ряд неудобств. Они не могут попасть к своим объектам. Мы считаем, что собственники или ОСИ не вправе решать этот вопрос.

Юридический консультант Тана СУЛЕЙМЕНОВА считает: хоть шлагбаумы установила инициативная группа жильцов, они должны передать его на баланс ОСИ «Центр-Парк». Отвечая на вопросы коллегии, Сулейменова сообщила, что сейчас предприниматели грузят «мешок на плечи и вперед».

Коллегия областного суда согласилась с доводами предпринимателей и отказала ОСИ в удовлетворении апелляционной жалобы. Единственное изменение - облсуд снизил суммы судебных издержек до 300 000 тенге. А Еркен Кудабаев и Нелли Калашеева должны возместить юристам по 100 000 тенге каждый.

- Суд исходил их того, что основная наша задача - защита установленных Конституцией прав и законных интересов граждан, - сказал председатель коллегии Вячеслав САЛИЙ. - Суд также учитывал, что есть решение о правомерности установленного шлагбаума. Имевшие место нарушения прав жильцов со стороны ИП не является предметом этого дела. Для этого есть административные иски - за нарушение санитарных норм, еще каких-то норм. Мы же исходили из того, что есть право собственности, которое в равной мере принадлежит как собстенникам жилья, так и предпринимателям. Это должно быть по закону и по согласию. Поскольку суду не удалось привести стороны к медиации, мы исходили чисто из закона. Ограничивать право ИП нельзя. Они имеют право ими пользоваться. Если будут нарушать какие-то нормы, вы также вправе обратиться к участковому или в суд. Позиция о том, что меньшинство всегда должно подчиняться большинству, - это не совсем так. Только если не нарушают прав других.

Несмотря на решение суда, война за пульты еще явно не закончена. ОСИ давно провело новое собрание, на котором также решили не предоставлять предпринимателям ключи от шлагбаума. Представители ОСИ не раз заявляли, что пульты выдают не объединение, а жильцы, которые его установили. А значит, «Центр-парк» не сможет самостоятельно выдать пульты предпринимателям. Судя по всему, этот вопрос еще не раз будет решаться в суде.

Фото Георгия ГОВОРОВА