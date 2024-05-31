Для того, чтобы перебраться на другую сторону реки жителям села Молодежное каждый день приходится спускаться с разрушенной части моста и подниматься на другую при помощи деревянной лестницы, которую они соорудили сами, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Фото: Павла Татомирова

Мост через реку Тобол рядом с селом размыло во время паводка еще в начале апреля и с тех пор жителям села, не имеющим личного транспорта, приходится пешком идти до разрушенной части моста по разбитой дороге, спускаться вниз по лестнице, а потом снова подниматься на другую сторону, чтобы затем ухать на работу в соседнее село или в районный центр.

"Нам обещали, что мост отремонтируют, но уже прошло почти два месяца после паводка, но ничего не сделали. Вот так и приходится два раза в день рисковать, чтобы сначала попасть на работу, а потом домой. Лестницу сами селяне сколотили и принесли. У нас своей машины нет, поэтому приходится здесь перебираться", - отметила жительница села.

По словам селян, им обещали, что ремонт моста начнется в начале мая, но месяц уже заканчивается, но к работам еще даже не приступали. Люди устали ждать обещанного и обратились к корреспонденту inbusiness.kz с надеждой на то, что чиновники дадут внятный ответ журналисту. Ответ от акимата Мендыкаринского района пришел в течение нескольких часов.

"В связи с критическим поднятием уровня в реке Тобол на участке с 24 по 27 км автомобильной дороги районного значения Боровское-Молодежное произошли значительные разрушения дорожного полотна. На автомобильном мосту произошел размыв примыкания дорожного полотна с обоих сторон. Для быстрого устранения последствий паводка 16 апреля 2024 года введен объектовый режим ЧС природного характера местного масштаба, который позволил в кратчайшие сроки провести следующие работы", - сообщили в акимате.

В ответе отмечено, что в конце апреля заключен договор с ТОО "КазСтройПроект 2017". Данная компания провела техническое обследование моста и участка автомобильной дороги. 14 мая представлено заключение, согласно которого разработана сметная документация по восстановлению разрушенных участков в сумме 79 млн 927 тыс. тенге, после чего подана бюджетная заявка на выделения финансовых средств в ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области".

"В конце мая состоялось рассмотрение на областной сессии маслихата, заявку одобрили, финансовые средства выделены. В настоящее время проводится работа по определению потенциального подрядчика для ремонта дорожного полотна. Ориентировочно в начале июня договор будет заключен. Ремонт планируется завершить в течение 1,5 -2 месяцев", - пояснено в ответе.

Как добавили в акимате, в настоящее время имеется альтернативное движение по автомобильной дороге Боровское-Буденновка через мост. Данная автомобильная дорога была также повреждена вследствие паводков, однако ввиду меньших разрушений, в настоящее время она восстановлена за счет средств местного бюджета и при помощи сельхозтоваропроизводителей, а именно проведена работа по восстановлено 700 метров участка автодороги.